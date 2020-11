Diletta Leotta affettuosa con la sua amica, ma tutti guardano altrove – FOTO

Diletta Leotta si mostra insieme alla sua amica su Instagram, ma gli occhi dei fan si posano letteralmente su altro

Diletta Leotta è bellissima, questo è risaputo, ma le amiche non sono da meno. Ieri la conduttrice ha postato una foto su Instagram in cui è ritratta su di una panchina accanto alla sua amica Lorenza Di Prima. A coronare il post, il messaggio “Sempre insieme”. A vedere la foto, però, lo sguardo dei fan si è posato letteralmente altrove. Diletta Leotta, infatti, indossa una maglia nera con effetto trasparenza che lascia intravedere un reggiseno in enorme difficoltà nel contenere la prosperosità della donna. La sua amica, però, non è da meno con la camicia di jeans scollata fino al petto. Una combo fatale che ha reso la domenica difficile a milioni di fan di Instagram e non solo

Diletta Leotta, attacco in diretta da Selvaggia Lucarelli

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle, andata in onda sabato sera, la provocatoria Selvaggia Lucarelli ha riservato un messaggio indiretto alla Leotta. Al termine del ballo di Daniele Scardina, ex della conduttrice, nel valutare il ballo “la Selvaggia” ha detto: “Ricorderemo questa edizione per Scardina, che all’inizio uno si chiedeva cosa ci troverà la Leotta in lui, ora francamente viene da chiedersi cosa ci trovi lui nella Leotta”. Sicuramente non sarà stato un vero e proprio attacco perché la giornalista è solita provocare ironicamente tutti, ma chissà come l’avrà presa Diletta…mentre Scardina si è preso la sua rivincita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

