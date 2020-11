Covid-19, l’ultimo bollettino medico emanato dalla Protezione Civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un numero che continua a preoccupare il Bel Paese.

In Italia i contagi da Coronavirus continuano ad aumentare e a destare preoccupazioni. Il 4 Novembre scorso, il Premier Giuseppe Conte ha emanato un nuovo DPCM che ha suddiviso l’Italia in zone: gialla, arancione e rossa. Col passare delle settimane, molte Regioni hanno cambiato colore in base al numero di casi ed all’indice di trasmissibilità Rt (CLICCA QUI PER SCOPRIRE A QUALE ZONA APPARTIENE LA TUA REGIONE). I casi sono aumentati a dismisura e oggi le positività al coronavirus sono di poco superiori ai 34mila casi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Covid, Ricciardi avverte: “Terza ondata sarebbe insostenibile”



Covid-19, bollettino del 23 novembre: 22.930 contagiati e 630 decessi

Nella giornata di ieri si erano registrati 28.337 casi di nuove positività, mentre oggi, come si evince dall’ultimo bollettino del 23 novembre, in Italia il numero di contagiati sale a 22.930 su 148.945 tamponi effettuati. Il numero di decessi registrati è di 630, mentre il numero di guariti è di 31.395. Il numero di persone in terapia intensiva sale a 9 mentre il numero di ricoveri a 418.

• 22.930 contagiati

• 630 morti

• 31.395 guariti

+9 terapie intensive | +418 ricoveri

148.945 tamponi

Tasso di positività: 15,4% (+0,4%)

Inoltre, la Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che i nuovi casi di oggi comprendono 70 positività rilevate da laboratori privati nel periodo 9-21 novembre.

LEGGI ANCHE > > > Covid-19, stop all’allevamento di visoni: l’ordinanza firmata da Speranza