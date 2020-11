Catalago Netflix, le uscite di dicembre: Big Mouth 4 e The Prom

Catalogo Netflix si aggiorna a dicembre con tantissime novità e prodotti interessanti. Ecco l’elenco completo delle aggiunte di questo mese.

La piattaforma di streaming più utilizzata nel mondo è pronta ad accogliere i suoi utenti per un altro mese. Soprattutto in un periodo del genere, le iscrizioni a Netflix sono aumentate: non potendo uscire di casa, si approfitta per guardare un bel film o una Serie TV. Anche se, in precedenza gli italiani preferivano il cinema alla comodità della piattaforma di streaming, ad oggi essendo impossibilitati si godono ciò che vogliono vedere sulla propria TV.

Sbaragliata la concorrenza di Prime Video, Now TV, Disney + ed Infinity, Netflix detiene il maggior numero di iscrizioni per un servizio di contenuti video al mondo. Quando le aspettative sono alte, non possono essere affatto deluse ed il catalogo di dicembre di Netflix non fa penare nessun fan: tutti accontentati.

Netflix, l’intero catalogo di dicembre: le date di uscita

SERIE TV – 4 dicembre 2020 – Big Mouth – (stagione 4)

SERIE TV – 4 dicembre 2020 – Selena: La serie (stagione 1)

FILM – 4 dicembre 2020 – 9 vite come Leyla

FILM – 4 dicembre 2020 – MANK

FILM – 4 dicembre 2020 – Fuoco incrociato a Natale

SERIE TV – 5 dicembre 2020 – Detention (stagione 1)

SERIE TV – 8 dicembre 2020 – Mr. Iglesias (parte 3)

SERIE TV – 9 dicembre 2020 – Geni della chirurgia (stagione 1)

FILM – 9 dicembre 2020 – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

FILM – 11 dicembre 2020 – The Prom

Uno dei film più attesi sulla piattaforma. Un gruppo di attori in difficoltà col proprio lavoro parte per aiutare una giovane teenager: le è stato vietato di partecipare al ballo della scuola perché voleva portarci la propria ragazza.

CAST: Meryl Streep, Tony James Corden, Jo Ellen Pellman, Ariana DeBose, Nicole Kidman e Andrew Rannells.

FILM – 23 dicembre 2020 – The Midnight Sky

SERIE TV – 25 dicembre 2020 – Bridgerton (stagione 1)

SERIE TV – 31 dicembre 2020 – Le terrificanti avventure di Sabrina (parte 4)

Due stagioni divise in quattro parti, le terrificanti avventure di Sabrina – partite nel 2018 – sono pronte alla serie finale.