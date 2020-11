Juventus-Cagliari, streaming gratis: dove vedere il match di Serie A

Manca poco all’anticipo di Serie A delle 20:45 tra Juventus e Cagliari. Andiamo a vedere dve seguire il match in tv e streaming gratis.

Tutto pronto per l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A tra Juventus e Cagliari. All’Allianz Stadium si affrontano una Juventus in cerca di continuità, contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco che sogna in grande. La partita è il terzo incontro che chiuderà il sabato di Serie A. Andiamo quindi a vedere la situazione delle due squadre impegnate nel match delle 20:45.

Partiamo dai padroni di casa della Juventus, che dopo sette partite sono ancora imbattuti, ma con tre vittorie e quattro pareggi. I ragazzi di Andrea Pirlo, così, sono alla ricerca di continuità non solo nelle vittorie ma anche nel gioco. Al momento, infatti, i bianconeri dipendono ancora da Cristiano Ronaldo, che con 35 primavere sulle spalle, continua a trascinare i suoi. Il campione di Madeira, infatti, ha già realizzato sei goal nelle prime quattro partite di campionato. Vedremo se anche stasera CR7 riuscirà a condurre i suoi alla vittoria.

Dall’altra parte, invece, troviamo il Cagliari in un mix di esperienza e gioventù. La compagine sarda, infatti, nelle prime sette partite di campionato ha totalizzato dieci punti, con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Mister Di Francesco sta cercando di dare la sua impronta a questa squadra, spesso voltata alla fase offensiva. A Torino i rossoblu proveranno il grande colpo che permetterebbe l’aggancio in classifica proprio alla Juventus. Andiamo adesso a vedere dove seguire in streaming gratis Juventu-Cagliari.

Juventus-Cagliari, streaming gratis: Sky o Dazn?

Il match delle 20:45 tra Juventus e Cagliari verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. La piattaforma di streaming tedesca, come sempre offrirà l’ultimo match del sabato sera, con ampio pre-partita ed ultimissime da bordocampo.

Come sempre Dazn sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.

Per tutti i nuovi abbonati, sarà possibile usufruire del mese di prova gratuito offerto da Dazn. Nel mese di prova sono compresi anche tutti i match di Serie A. Basterà registrarsi con i propri dati ed il gioco è fatto. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a solamente 9,99€ al mese.

