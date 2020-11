Barbara D’Urso, il costume non trattiene le curve: “Oggi ho caldo” – FOTO

Barbara D’Urso, il costume non trattiene le curve e la conduttrice napoletana regala spettacolo nella Foto pubblicata in queste ore. Lo scatto sta riscuotendo un grandissimo successo su Instagram e non solo.

Barbara D’Urso è tra i volti femminili più seguiti della televisione italiana e continua a riscuotere un grandissimo successo anche sui principali social network. La bellissima conduttrice televisiva vanta poco meno di 3 milioni di follower su Instagram, dove i suoi scatti fanno continuamente incetta di like e di complimenti da parte dei suoi fan. Proprio come quello pubblicato poco fa, che evidenzia tutto il fascino e le curve mozzafiato della regina di Canale 5. “Oggi ho caldo…“, il commento alla Foto che è stata pubblicata poche ore fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso, il costume non trattiene le forme esplosive

Nella Foto in questione, si vede la splendida Barbara D’Urso indossare un costume floreale che mette in risalto il suo lato A pazzesco e che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Non a caso, non si sono fatti attendere i complimenti da parte dei suoi follower che stanno continuano in questi minuti ad applaudire la bellissima conduttrice napoletana. Ecco la Foto pubblicata pochi istanti fa da Barbara D’Urso sulla propria pagina Instagram:

