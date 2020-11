Anna Tatangelo pubblica un video dove mostra il suo fisico mozzafiato. Un dettaglio però non sfugge all’occhio attento dei suoi fan.

La bellissima cantante partenopea ha pubblicato un video sul suo profilo ufficiale Instagram. Anna Tatangelo, indossando un abito che mette in risalto le sue curve mozzafiato, rivela ai suoi fan l’outfit che ha deciso di sfoggiare per uscire.

L’abito nero, con dei dettagli color argento in vita, oltre che ad essere abbastanza corto, è anche molto scollato. I fan, in modo particolare il pubblico maschile, hanno apprezzato questo suo stile e sono stati in molti a condividere il video.

Anna Tatangelo al cellulare, ma spunta un dettaglio: si vede tutto – VIDEO

Anna Tatangelo è molto seguita sui social, infatti il suo profilo Instagram vanta un seguito di 1,7 milioni di followers. La cantante partenopea, ex compagna di Gigi D’Alessio, ama condividere i suoi momenti con i suoi fan, i quali le sono sempre vicino.

Spesso sfoggia dei look che non passano inosservati nemmeno agli occhi dei meno attenti. Il suo fisico insieme alla sua bellissima voce hanno catturato tantissime persone di tutto il mondo.

