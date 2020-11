Calciomercato Milan, attenzione a Zlatan Ibrahimovic: nuova tentazione per lo svedese in vista della scadenza di contratto col Diavolo. Arriva la chiamata da una persona speciale per lui.

Tentazione britannica per Zlatan Ibrahimovic: attenti a José Mourinho. Lo Special One, intervistato da Tencent Sports, ha infatti citato il centravanti svedese attualmente in scadenza di contratto col Milan in un suo discorso. E dietro a quel discorso apparentemente banale e innocuo – assicurano in Inghilterra – si nasconde un desiderio molto più concreto.

Calciomercato Milan, Ibra tentato dalla Premier

“Per fare il calciatore c’è bisogno di una condizione fisica particolare. Un 40enne non può stare agli stessi livelli di un 20enne, a meno che si tratti di Zlatan Ibrahimovic che è fuori categoria”: sono state queste le parole del tecnico portoghese. Un riferimento non banale, perché da una parte dimostra l’immensa stima verso lo svedese ma dall’altro anche come il tecnico lo stia attentamente seguendo in Italia.

E in tutto questo c’è da chiedersi cosa succederà a fine campionato, quando a giugno il contratto scadrà nuovamente e ci sarebbe da impostare nuove trattative per il prolungamento. Sicuri che il fuoriclasse di Malmo accetterebbe un nuovo prolungamento annuale a fronte, magari, di un biennale garantito dal Tottenham?

Per Ibrahimovic potrebbe trattarsi anche di un’ultima entusiasmante sfida. Chiudere la carriera europea in un club di prestigio ma mai vissuto prima e soprattutto in una Premier League con cui ha un conto in sospeso, considerando il finale amaro vissuto al Manchester United proprio di Mourinho con quell’infortunio che lo portò poi negli Stati Uniti…

