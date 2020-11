Morto Nestore Morosini, per quarant’anni ha raccontato la F1

Nestore Morosini, noto giornalista del Corriere della Sera, giornale per il quale ha lavorato per 40 anni, è deceduto nella notte del 17 ottobre: è stato vittima come tanti altri del Coronavirus.

Nato a Fano nel 1937, Nestore Morosini è stato una delle firma più note dello sport del Corriere della Sera. Inizialmente era entrato come correttore di bozze, occupandosi prima di calcio e poi di Formula 1. Con il passare degli anni, dopo essere andato in pensione da tempo, continuava a scrivere sulle colonne del Cittadino di Monza.

Addio Morosini, per quarant’anni ha raccontato la F1

Famoso non solo per la F1, ma anche per una domanda fatta nel 1975, prima di Italia-Polonia. Nestore Morosini fece qualche domanda all’allora proprietario del Milan, Buticchi: “Presidente, ma uno scambio Rivera-Claudio Sala come lo vede?” Buticchi, in totale ingenuità, si lasciò scappare un “Si può fare”. Il giorno successivo ci fu il putiferio.

Nestore Morosini aveva passione, studio e competenza. Queste tre cose lo hanno reso una delle grandi firme della Formula 1. I grandi piloti diventavano suoi amici, ma Enzo Ferrari a volte sbuffava perché Nestore riportava una notizia prima degli altri. Lo scoop era una specialità di Morosini. Il segreto di Nestore però era solo uno: in ogni sua azione, in ogni suo pezzo, ci metteva il cuore.

Nestore aveva centrato un ulteriore, prestigioso traguardo: il 50esimo anno di attività giornalistica. Un premio alla carriera che avrebbe dovuto vedersi consegnare nelle scorse settimane dall’Ordine dei giornalisti di Milano, prima che l’evento fosse posticipato a causa della pandemia da coronavirus.

