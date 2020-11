Somalia, kamikaze si fa esplodere in un ristorante: 5 vittime 

Somalia, tragedia terribile nella capitale: un kamikaze si è fatto esplodere in un ristorando uccidendo ben cinque persone e ferendone tante altre. Alcune sono in gravi condizioni. Tra le vittime anche due poliziotti.

Attentato terroristico in Somalia: un kamikaze si è fatto esplodere in un ristorante uccidendo cinque persone. La tragedia è avvenuta precisamente a Mogadiscio, la capitale del Paese africano, in un locale vicino a una scuola di Polizia. Tra le vittime si contano infatti anche due agenti delle forze dell’ordine momentaneamente in pausa pranzo.

Somalia, terribile attentato in un ristorante

Come informano le autorità, si contano anche dieci feriti di cui alcuni in gravi condizioni. Sono stati tutti trasportati d’urgenza nell’ospedale più vicino. Al momento non si registrano rivendicazioni per quanto riguarda l’attacco choc, ma i sospetti ricadono sul gruppo di Al-Shabaab, ovvero un gruppo islamista affiliato ad Al-Qaeda che solitamente si muove proprio con queste dinamiche.

Ad aiutare a ricostruire il tutti ci sta pensando anche un testimone, Abdukadir Hussein. “Ho visto personalmente due cadaveri dopo l’esplosione. Molti sono stati feriti. C’erano urla e disperazione. L’intera area è stata messa in subbuglio, è successo tutto all’improvviso”, racconta l’uomo. Nel frattempo sono state avviate le indagini per risalire ai colpevoli.