Diletta Leotta indossa solo la felpa: i fan guardano tutti lì – FOTO

Diletta Leotta in total black a casa: indossa solo la felpa come evidenzia la Foto appena pubblicata dalla bellissima conduttrice di DAZN. La siciliana è sempre più bella e i suoi fan non possono fare altro che riconoscere per l’ennesima volta tutto il suo fascino.

Riecco Diletta Leotta. Quella che è attualmente la donna più attraente e desiderata della tv italiana continua a riscuotere un successo pazzesco su Instagram e non solo grazie al suo inconfondibile fascino. La conduttrice di DAZN, che sta ricaricando le pile in vista della ripresa del campionato fissata nel weekend, è arrivata adesso a 7,2 milioni di follower su Instagram, ma questi numeri già esorbitanti sembrano destinati a crescere ulteriormente. Del resto, con un corpo e con un sorriso come quelli della bionda catanese, non è poi così complicato riscuotere un successo tanto grande. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta solo con la felpa a casa: la Foto

Nella Foto pubblicata poco fa, si vede la straordinaria Diletta Leotta indossare in casa solo una felpa nera e degli anfibi dello stesso colore. Una mise particolare, che mette in risalto le straordinarie gambe della conduttrice siciliana di DAZN. Diletta è bellissima e non fa nulla per nasconderlo e i suoi tantissimi follower apprezzano ogni giorno di più. Ecco la Foto pubblicata pochissimi istanti fa da Diletta Leotta sulla propria pagina Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

