Covid-19, arriva il tampone fai da te: “Ci cambierà la vita” 

Covid-19, clamorosa novità: arrivano i tamponi fai da te per individuare eventuali positività La comunità scientifica è entusiasta: “Cambierà le nostre vite”.

Strepitosa novità sul fronte Covid-19: è in arrivo il test fai da te. Sarà simile a un test di gravidanza, quindi appunto utilizzabile autonomamente, e sarà in grado di identificare un’eventuale positività. Si tratta di un aggiornamento strepitoso per l’individuazione della catena di contagio e per alleggerire le varie Asl ormai schiacciate dal peso delle richieste. Il kit, reperibile in qualsiasi farmacia, potrebbe arrivare anche prima del 2021.

Covid-19, pronto il tampone fai da te

A confermare il tutto è stato direttamente Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità, pronunciatosi in merito ai microfoni di ‘OttoeMezzo’: “La comunità scientifica sta mettendo a disposizione dei test per auto diagnosi direttamente presso le proprie abitazioni”.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, Ricciardi: “Per i primi mesi del 2021 avremo almeno due vaccini”

Sarebbe già tutto definito: “I prototipi ci sono e sono già pronti, li ho visti una ventina di giorni fa e vi dico che non bisogna altro che completare l’iter burocratico regolatorio”. Buone notizie anche per quanto riguarda le tempistiche: “Credo che saranno pronti già nelle prossime settimane”, ha infatti assicurato l’esperto.

Come evidenzia Adnkronos, ne ha parlato con enorme entusiasmo anche Roberto Rigoli, direttore dell’unità di microbiologia e virologia di Treviso. Il dirigente, punto di riferimento per la comunità scientifica e spesso al fianco del presidente della Regione Veneto durante le conferenza stampa, si è espresso con le seguenti parole: “Sarà un test che cambierà la vita degli operatori sanitari ma anche dei cittadini”.

Leggi anche —-> Bari, bimbo positivo al Covid: chiude scuola materna