Icardi è scontento, il centravanti argentino del PSG sta aspettando un ex Juventus per potersi finalmente rilanciare.

Mauro Icardi è ormai da tempo un centravanti del PSG degli sceicchi. Preso dall’Inter in prestito con diritto di riscatto, alla fine il calciatore ha firmato. Dopo un passaggio a settembre 2019 alla corte parigina, e qualche gol e gara spettacolare, la squadra francese ha versato nelle casse dell’Inter 50 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra certamente importante, enorme, anche se soltanto relativamente grande se si pensa che si sta parlando della ricchissima squadra degli sceicchi. E infatti, oltre un anno dopo, alla fine un acquisto che avrebbe cambiato qualsiasi altra squadra sembra essere stato soltanto uno sfizio per la dirigenza del PSG. L’attaccante argentino, infatti, è stato sempre più chiuso, con tantissimo tempo passato in panchina, e non di certo da protagonista delle vittorie della sua nuova squadra. Ecco perché Icardi sta aspettando un ex Juventus che approdi al PSG.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Milan, si prepara il colpo dal Lipsia: i dettagli

Icardi è scontento, attende l’ex Juventus: il piano

La panchina della squadra parigina non è di certo solida, anzi. Il tedesco Thomas Tuchel non ha vinto la Champions League come gli era stato chiesto e in generale sta deludendo la dirigenza parigina. Inoltre ha un contratto in scadenza nel 2021, non proprio il massimo per una società che punta a costruire un progetto tale da poter portare la Champions in Francia. Stando alle ultime notizie di mercato riportate in Francia, infatti, il nome in cima alla lista per sostituire Tuchel è quello di Massimiliano Allegri. E Mauro Icardi, che sa benissimo la stima che il tecnico italiano nutre nei suoi confronti, non sta aspettando altro per riprendersi il PSG e la titolarità in questo progetto tecnico francese.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Milan, fissato il budget per gennaio: i nomi sulla lista