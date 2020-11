Covid Napoli, strade aperte solo alle auto: l’idea di De Magistris

Covid Napoli, è in arriva una forte stretta nel capoluogo campano. Secondo le ultimissime, il sindaco Luigi De Magistris è pronto a lasciare aperte le strade solo alle auto. Ecco il nuovo piano studiato.

Strade aperte solo alle auto, consentendo gli spostamenti ma impossibilitando passeggiate e assembramenti. E’ questa l’ultimissima idea di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, pronto a prendere duri provvedimenti pur di contenere la mobilità e la curva epidemiologica sempre più fuori controllo nel capoluogo campano.

Covid Napoli, nuova stretta in arrivo

Del resto è stato proprio lo stesso primo cittadino ad annunciare estremi provvedimenti data la situazione disperata. “La situazione negli ospedali ormai è drammatica. La gente che ha altre patologie non si cura più, chi soffre di Covid deve fare la fila in auto per l’ossigeno e le ambulanze fanno ore di ritardo. Ho avuto pazienza finora, ma adesso non c’è più tempo. Motivo per cui farò delle azioni clamorose nelle prossime ore e le sto già organizzando con la Prefettura”, ha riferito la guida cittadina nelle scorse ore.

Ora è appunto pronto il provvedimento. In attesa di capire quale sarà il reale provvedimento, l’unica certezza è che questo sarà piuttosto severo indipendentemente dalla sua tipologia. E De Magistris valuta anche limitazioni per i comuni, evitando spostamento tra una zona all’altra nel weekend. Sarebbe un altro modo per evitare il sovraccarico classico di fine settimana. Intanto attenzione anche al Governo: questo, nelle prossime ore, potrebbe cambiare il colore della regione passando da gialla ad arancione.

