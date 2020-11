Xbox Series X è tra gli oggetti più desiderati di questo 2020 e ora lo sarà anche di più dato che una pallina ci può fluttuare.

Xbox Series X è il prodotto che Microsoft ha pensato e ideato per la next gen videoludica. Parliamo di una console veramente molto potente, con l’azienda americana che ancora una volta può fregiarsi di console più potente del mondo. Parliamo certamente di una potenza raw, senza considerare le ottimizzazioni e le funzioni più specifiche, che devono ancora essere messe al vaglio dell’utenza e degli acquisti di massa. Una cosa è certamente molto potente nella console, ovvero l’impianto di raffreddamento e di ventilazione, che dovranno cercare di tenere la macchina quanto più fredda possibile anche dopo sessione di gaming particolarmente intensive. Una foto mostra che è talmente potente da far galleggiare una pallina a mezzaria.

LEGGI ANCHE —> Huawei riapre i contatti con Qualcomm per i suoi processoriù

Xbox Series X può far fluttuare una pallina in aria? – FOTO

Un’immagine sta girando continuamente sui social network e sulle piattaforme come Reddit e Twitter. Nella fotografia un utente mostra l’immagine di una pallina, di quelle vuote pensate soprattutto per il pingpong, che si libera a mezzaria esattamente sopra l’impianto di ventilazione della console, ovvero quello posto in alto, con la sezione “verde” sotto la griglia. Poco dopo però questa fotografia è stata smentita, dato che online hanno dimostrato come si trattasse soltanto di una foto falsa, un fotomontaggio. E’ infatti assolutamente possibile che la potenza dell’impianto di raffreddamento della Xbox Series X, per quanto performante e di livello davvero molto superiore rispetto a Xbox One X, non può di certo spingere una pallina a mezzaria.

LEGGI ANCHE —> Segnale 3G verso la dimissione, ecco la lista dei comuni che Vodafone abbandona