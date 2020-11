Calciomercato Milan, fissato il budget per gennaio: i nomi sulla lista

Per il calciomercato di gennaio, il Milan ha fissato il budget da poter spendere per rinforzare definitivamente la difesa

Il Milan è una delle squadre più in forma d’Europa. Nonostante la battuta d’arresto in Europa League contro il Lille, la compagine allenata da Stefano Pioli ha inanellato una serie di risultati utili consecutivi con ben pochi precedenti. I rossoneri sono ancora primi in Serie A, e non sembrano voler mollare la testa della classifica.

Per alimentare il periodo positivo della squadra, la società potrebbe tornare ad investire nella sessione invernale di calciomercato. L’obiettivo numero uno è il difensore centrale, e Maldini e Massara già hanno a disposizione una lista di nomi che rientrerebbero a pieno nel progetto Elliot. Inoltre, c’è già il budget spendibile per portare a Milano il rinforzo tanto desiderato.

Calciomercato Milan, i nomi per la difesa: Lovato e Kabak in cima alla lista

Per la prossima sessione di calciomercato, il Milan tornerà ad investire per regalare a Stefano Pioli un difensore centrale. La dirigenza ha fissato un budget di 15 milioni di euro, denaro fresco che Maldini e Massara vorranno utilizzare per acquistare un giocatore giovane ma già funzionale e soprattutto utilizzabile dal tecnico rossonero. In cima alla lista dei desideri c’è Kabak dello Schalke 04. Già corteggiato a lungo la scorsa estate, il turco potrebbe finalmente arrivare proprio per 15 milioni di euro.

Altro giocatore che piace parecchio è Lovato dell’Hellas Verona. Il talentoso difensore italiano sta disputando un ottimo inizio di stagione, tanto che diversi top club italiani e non stanno chiedendo informazioni al suo club di appartenenza. Oltre che alla difesa, però, i dirigenti guardano anche al reparto avanzato. Piace ancora Szoboszlai del Salisburgo, ma per lui sono necessari 25 milioni di euro. Altro nome caldo è quello di Thuram, per il quale l Borussia Mönchengladbach chiede 30 milioni.

