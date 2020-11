Cyberpunk 2077 a rischio di un nuovo rinvio? Il videogioco più atteso del mondo sta facendo infuriare l’utenza.

Cyberpunk 2077 è senza dubbio il titolo videoludico più atteso del momento. Malgrado le uscite di giochi importanti delle prossime settimane, con tripla A in arrivo, come Assassin’s Creed Valhalla o Watchdogs: Legion, in tanti aspettano soprattutto lui. L’ultimo lavoro di CD Project Red, che addirittura sette anni fa ha iniziato un percorso che l’ha condotta a questo momento complicato e cruciale per la sua storia. La quantità di tempo, di pazienza e di fiducia, nonché di denaro e di credibilità, investita in questo progetto. Se le cose non andranno come si spera potrebbe essere un danno dal quale difficilmente la compagnia potrebbe riprendersi. In tanti parlano di Cyberpunk 2077 e nelle ultime ore i toni si sono alzati e anche parecchio, dato che aleggiava un possibile e nuovo rinvio.

Cyberpunk 2077 a rischio di rinvio? Gli indizi sul web

Tutto è iniziato con il fatto che l’account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 ha cambiato immagine dello sfondo. Parliamo di un account che è seguitissimo da milioni di persone e che ieri ha improvvisamente cambiato copertina. Sulla copertina c’era scritta anche la data di uscita, su quella nuova no. In tanti, quindi, sapendo che le possibilità di un nuovo rinvio sono inevitabilmente e tristemente possibili, hanno dato di matto. A far placare le acque è stato soltanto l’intervento diretto di CD Project Red, che ha messo un’altra volta la vecchia immagine di copertina, confermando quindi il fatto che la data di lancio del videogioco sarà il prossimo 10 dicembre 2020. Salvo ovviamente comunicazioni ufficiali da parte di CD Project Red, che nessuno si augura di dover leggere nei prossimi giorni.

