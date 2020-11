Fiorentina, ufficiale l’esonero di Iachini: Prandelli è il nuovo allenatore. Ha firmato un contratto sino al termine della stagione

Il matrimonio tra Beppe Iachini e la Fiorentina è terminato nella serata di lunedì. Approfittando della sosta per le nazionali, il presidente Rocco Commisso ha deciso di prendere la palla al balzo e operare il cambio tecnico sulla panchina viola. Il magnate americano ha lasciato il compito di comunicare l’interruzione del rapporto di lavoro con l’allenatore al Ds Daniele Pradè. Una virtuale stretta di mano e la voglia di guardare oltre per puntare obiettivi più ambiziosi. Nel giro di pochi minuti è uscito ufficialmente anche il nome del sostituto. Si tratta di Cesare Prandelli, vecchia conoscenza fiorentina e accostato con insistenza nelle ultime ore al grande ritorno. Il nuovo contratto lo vedrà sulla panchina del Franchi almeno fino al termine della stagione, salvo poi valutare un eventuale prolungamento per la prossima stagione. Prandelli ha raggiunto i risultati più importanti della sua carriera proprio con la Fiorentina dei Della Valle, a cavallo con la prima decade del nuovo millennio.

Fiorentina, ufficiale l’esonero di Iachini: Prandelli ha già firmato

L’impossibilità di convincere nomi come Spalletti e Sarri, anche molto onerosi dal punto di vista contrattuale, hanno portato la società viola a tornare sull’usato sicuro. Come si legge dal comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale, Cesare Prandelli prenderà immediatamente il posto di Iachini, sollevato dall’incarico.

“Il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza viola desiderano ringraziare per il suo operato Beppe Iachini e tutto il suo staff. Hanno dimostrato grande impegno e professionalità sin dal loro arrivo e gli ci auguriamo che possano raggiungere i migliori successi professionali nel prosieguo della carriera. La Fiorentina ha scelto come suo successore Cesare Prandelli. Nato ad Orzinuovi il 19 agosto 1957, ha già indissolubilmente legato la sua carriera da allenatore ai colori viola, guidando la Fiorentina dal 2005 al 2010, periodo durante il quale ha ottenuto ben due qualificazioni alla Champions League ed ha raggiunto una semifinale di Coppa Uefa”.

