Covid-19, Aurora Ramazzotti positiva: “E’ una strana malattia”. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha raccontato in diretta Tv le sue condizioni

La seconda ondata di coronavirus non sta risparmiando davvero nessuno. L’Italia ha fatto registrare oggi, 9 novembre, oltre 25mila positivi, ma con un numero di tamponi inferiore rispetto ai giorni scorsi (meno di 150mila). Una percentuale di infezioni che si mantiene al di sopra della triste soglia del 15% e che sta creando grosso allarmismo nel nostro Paese. Almeno cinque Regioni prima in fascia Gialla saranno costrette a diventare Arancioni, mentre la Campania è a un passo dell’area Rossa. Il Governo sta valutando, su indicazione dei medici, se istituire un lockdown nazionale in vista delle prossime settimane.

In questo scenario, anche i personaggi famosi devono fare i conti con il SarsCov2, estremamente democratico, si fa per dire. L’ultima in ordine temporale ad aver manifestato la sua positività è Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker è intervenuta in diretta su Tv8 durante la trasmissione “Ogni mattina“, spiegando la sua condizione.

Covid-19, Aurora Ramazzotti positiva: “Non mi sento molto bene”

Aurora Ramazzotti racconta di essere risultata positiva al Covid a Milano, dove vive da sola ormai da tempo.

“Non mi sento molto bene. Adesso sono in autoisolamento. Ho preso il coronavirus quindi non riuscirò a raggiungervi“. Così rispondeva alle domande di “Ogni mattina” su Tv8. Tra l’altro anche l’ex compagna del padre, Marica Pellegrinelli ha da poco superato il contagio, dopo qualche settimana di sintomi.

“Mi è arrivata la tosse che io non ho mai. Perciò ho capito che poteva essere qualcosa di strano“, racconta Aurora. “Devo dire che è una malattia davvero particolare. Io fortunatamente l’ho capito subito e mi sono isolata. Non ho avuto contatti con altre persone“. Secondo quanto appreso dai social, inoltre, è risultato positivo anche il fidanzato, Goffredo Cerza, che si trova a sua volta in isolamento. Il silenzio negli ultimi giorni su Instagram stava facendo preoccupare i suoi fan. Ora l’arcano è svelato, con gli auguri di pronta guarigione ad entrambi.

