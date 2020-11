Brahim Diaz è una delle tante rivelazioni di questo campionato e il Milan vorrebbe provare ad acquistarlo, ma Zidane sembra voler puntare su di lui.

Il Milan sta sorprendendo i critici e sta facendo ricredere i più scettici. Il lavoro di Maldini e Pioli è stato svolto in maniera egregia. L’ex capitano rossonero è stato capace di costruire una rosa competitiva a pochi spiccioli e seguendo quelle che sono le linee guida imposte dalla proprietà Elliot.

Pioli è riuscito a dare un’identità al gruppo di ragazzi, guidati in campo da Zlatan Ibrahimovic. Il bomber svedese ha trasmesso la sua voglia di vincere ai più giovani e adesso, anche chi esce dalla panchina trova la via del gol.

Una delle maggiori sorprese però, è sicuramente Brahim Diaz. Il giocatore è stato prelevato dal Real Madrid in prestito secco e, l’intenzione della dirigenza rossonera sarebbe quella di trovare un’intesa con i Blancos per riscattarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: super scambio con il Real Madrid

Calciomercato Milan, futuro Brahim Diaz: le ultime dalla Spagna

Brahim Diaz è una delle più belle sorprese del Milan di questa stagione. Tra campionato ed Europa League ha siglato 3 reti e sicuramente non si fermerà qui. Il suo talento è visibile a tutti e così, i rossoneri vorrebbero acquistarlo a fine stagione.

Stando però a quanto riportato dai colleghi di Don Balon, il futuro di Brahim Diaz sembra essere lontano da Milano. Infatti, l’allenatore dei Blancos, Zidane, non vorrebbe cederlo. Il tecnico francese ha sottolineato che il giocatore è stato ceduto in prestito solo per dargli la possibilità di maturare, ma non con l’intenzione di privarsene. Dunque il Real Madrid sembra essere intenzionato a reintegrarlo in rosa al termine della stagione in prestito al Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, super colpo da 45 milioni a gennaio