Nella serata di ieri, nella comunità di Limatola, in un grave incidente ha perso la vita un ragazzo di 16 anni.

Un grave incidente è avvenuto nella serata di ieri nella comunità di Limatola, un piccolo borgo sito in provincia di Benevento, in Campania. L’intera cittadina è sotto choc dopo la morte di un ragazzo di soli 16 anni, avvenuta in seguito a un violento incidente stradale.

I militari hanno effettuato le prime ricostruzioni, e secondo queste il 16enne era a bordo di una Mini Cooper, seduto sui sedili posteriori. Per motivi ancora ignoti, l’autista della macchina mentre stava attraversando via San Rocco, nei pressi del Municipio di Limatola, ha perso il controllo del mezzo.

La vettura, dopo essere sbandata si è prima schiantata contro un muro di cemento armato per poi ribaltarsi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del Primo Intervento, i vigili del fuoco di Telese Terme, la Polizia Locale e i carabinieri.

Benevento, grave incidente stradale: morto un 16enne

L’impatto avvenuto contro il muro di cemento armato si è rivelato fatale per il ragazzo di 16 anni; per il ragazzo ogni soccorso si è rivelato vano. Antonio, questo il suo nome, è deceduto nell’impatto, a causa della gravità delle ferite riportate. A bordo della Mini Cooper c’erano 3 ragazzi. Gli altri due componenti hanno riportato ferite lievi.

Nelle prossime ore, come da prassi, verrà effettuata l’autopsia della salma del 16enne presso l’ospedale di Caserta. I carabinieri sono al lavoro per la ricostruzione dell’accaduto e stanno raccogliendo le testimonianze dei due ragazzi sopravvissuti all’incidente. Oltre alle testimonianze, i carabinieri potranno fare affidamento alle telecamere di sorveglianza poste in strada.

Antonio, la vittima dell’incidente, era uno studente della Ragioneria e la sua morte ha provocato un dispiacere in tutta la cittadina. Era molto conosciuto e tutti lo ricordano come un ragazzo solare e sempre disponibile.

