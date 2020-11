E’ morta Annick Cornet: era la moglie di Fedele Confalonieri, presidente Mediaset, ed era ricoverata in ospedale a causa di una malattia.

E’ morta in queste ore a Milano Annick Cornet, moglie di Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset. La donna di origini francesi, che era ricoverata da tempo a causa di una lunga malattia, lascia due figli ovvero Aline e Yves. La Cornet ha sempre sostenuto suo marito, ma non è quasi mai finita sotto i riflettori per il suo carattere particolarmente riservato. Un lutto devastante che, proprio in queste ore, ha scosso lo stesso Fedele Confalonieri e tutte le persone a loro care.

