Coronavirus, Musumeci contro nuovo Dpcm: “Provvedimento ingiusto”

Coronavirus, il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha criticato la scelta del governo di rendere la regione zona arancione.

“La scelta del governo nazionale di relegare la Sicilia a ‘zona arancione’ appare assurda e irragionevole”. Queste le dichiarazioni di Nello Musumeci sul nuovo Dpcm presentato ieri dal premie Giuseppe Conte. Per il Presidente della Regione Sicilia la scelta di rendere l’isola una zona arancione non ha seguito alcun tipo di criterio logico o scientifico, e per accorgersi di questo basta “un dato per tutti, oggi la Campania ha avuto oltre quattromila nuovi positivi; la Sicilia poco più di mille. La Campania ha quasi 55 mila positivi, la Sicilia 18 mila. Vogliamo parlare del Lazio? Ricovera oggi 2.317 positivi a fronte dei 1.100 siciliani, con 217 in terapia intensiva a fronte dei nostri 148. Eppure, Campania e Lazio sono assegnate a ‘zona gialla’. Perché questa spasmodica voglia di colpire anzitempo centinaia di migliaia di imprese siciliane? Al governo Conte chiediamo di modificare il provvedimento, perché ingiusto e ingiustificato. Le furbizie non pagano”.

Intanto, le proteste dei commercianti su tutto il territorio nazionale non accennano a fermarsi. Per quanto l’emergenza sanitaria al momento risulti ancora ingestibile, gli imprenditori, già profondamente stremati dalle conseguenze economiche del primo lockdown, non accettano una nuova chiusura delle loro attività. E d’altronde, per molti di loro si tratta di una questione di sopravvivenza. E per questo a Cremona, i commercianti hanno deciso di scendere in piazza a protestare con un gesto simbolico, strappando le loro cartelle esattoriali in favore di telecamera. Un modo per far capire all’esecutivo che a queste condizioni sarà difficile mettere sulla bilancia i morti causati dal coronavirus da quelli della crisi economica in corso. Evidente dunque, come i bonus erogati fino ad adesso non abbiano dato fiducia a questa categoria di persone. La speranza è che il nuovo decreto Ristori possa aiutarli in modo concreto a resistere alle nuove restrizioni.

