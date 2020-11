Playstation Plus ha aggiornato i videogames scaricabili gratis per tutti quelli iscritti al servizio. Ecco i titoli e come scaricarli.

Playstation Plus si aggiorna anche a novembre. Come ogni mese la casa nipponica di videogames ha aggiornato il proprio store ufficiale mettendo a disposizione degli utenti due giochi gratis. Per chi paga l’abbonamento al PlayStation Plus, infatti, o chi si abbonerà nei prossimi giorni, i giochi messi a disposizione saranno gratis per il download per tutto il mese. Fatto ciò, i due giochi in questione rimarranno nella propria libreria per sempre, potendo così rigiocarli in futuro. Ricordiamo che l’abbonamento al servizio Plus costa 59 euro all’anno, e mette a disposizione due giochi gratuiti per tutti gli utenti al mese e vantaggi e sconti esclusivi sullo store ufficiale. Oltre, ovviamente, a permettere a chi lo sottoscrive di accedere alle funzioni di rete dei giochi, potendo così giocare con gli amici online.

Playstation Plus, da oggi scaricabili i giochi di novembre

I giochi si novembre del Playstation Plus di Sony saranno scaricabili da oggi. Anche questo mese la casa nipponica mette a disposizione per il download due giochi gratis senza dubbio interessanti, che potranno regalare un bel po’ di ore e di divertimento a tutti coloro che apprezzano i generi di cui fanno parte. Ricordiamo che per scaricarli avrete tempo fino alla fine del mese e vi basterà andare nella sezione Plus dello Store per poter riscattare e poi scaricare i due videogames sulla vostra Playstation 4. Ecco i titoli che Sony ha messo a disposizione del PS Plus di novembre.

La Terra di Mezzo: l’Ombra della Guerra . Un gioiello per tutti coloro che amano Tolkien e l’intero mondo fantastico de Il Signore degli Anelli. Guidate una rivolta contro l’Oscuro Signore usando le sue stesse truppe.

. Un gioiello per tutti coloro che amano Tolkien e l’intero mondo fantastico de Il Signore degli Anelli. Guidate una rivolta contro l’Oscuro Signore usando le sue stesse truppe. Hollow Knight: Voidheart Edition. Lo stile grafico farebbe pensare ad un gioco spensierato, ma parliamo di uno dei titoli più complessi degli ultimi anni.

