Covid-19, Merkel: “Eventi del genere si verificano una volta ogni secolo”

Covid-19, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha parlato in conferenza stampa nel primo giorno di semi-lockdown in Germania

I numeri relativi all’emergenza Covid-19 sono tornati ad essere seriamente allarmanti in tutta Europa. I vari governi nazionali stanno lavorando a nuove strette per tentare di migliorare la situazione e far rallentare la curva epidemiologica. Anche in Germania, da oggi è attivo una sorta di semi-lockdown, con alcuni divieti ma non a livello generale.

A tal proposito, la cancelliera tedesca Angela Merkel è intervenuta in conferenza stampa per rispondere ad alcune domande da parte della stampa. “Di una cosa dobbiamo essere coscienti: ci troviamo di fronte ad una pandemia, eventi del genere si verificano una volta ogni secolo” le parole riportate dall’Ansa: “Davanti a noi ci sono quattro lunghi mesi invernali, e purtroppo la luce in fondo al tunnel è ancora molto lontana“.

Covid-19, Merkel: “Lockdown soft, Natale con restrizioni”

Nel corso della conferenza stampa che si è conclusa poco fa, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha risposto alle domande dei giornalisti, in occasione del primo giorno di semi-lockdown su tutto il Paese. “Quest’anno ci aspetta un Natale diverso, un Natale durante il quale le misure anti Covid-19 saranno ancora attive” ha spiegato nel corso del suo intervento, aggiungendo che: “Ovviamente però, non si tratterà di un Natale da passare il solitudine. Saranno valide alcune strette, è impensabile che non accada ciò“.

Con il lockdown “soft” attivo da questa mattina, anche la Germania cerca di rallentare la curva epidemiologica agendo sulle varie attività con chiusure anticipate e stop. Da oggi lunedì 2 novembre, su tutto il territorio c’è lo stop a locali, cinema, teatri e palestre. Restano invece aperti negozi, scuole e asili. È stato inoltre chiesto di ridurre al minimo qualsiasi contatto sociale.

