Calciomercato Juventus, si avvicina una stella europea: che svolta in casa bianconera in vista del prossimo anno.

Dopo la sconfitta interna contro il Barcellona in Champions League, la Juventus è tornata finalmente alla vittoria in campionato imponendosi sul campo dello Spezia. Tre punti importantissimi per la squadra allenata da Pirlo, che ha recuperato Cristiano Ronaldo e che ha messo in mostra delle trame di gioco davvero interessanti. La dirigenza di corso Galileo Ferraris, intanto, monitora con attenzione anche il mercato per cogliere eventuali occasioni in vista della prossima finestra invernale. Una di queste si chiama David Alaba, forte laterale mancino del Bayern Monaco e della nazionale austriaca classe ’92. Il contratto del giocatore scade il prossimo 30 giugno 2021 e il rinnovo con il club bavarese appare sempre più lontano.

Calciomercato Juventus, le ultimissime su Alaba

Dalla Germania adesso arrivano buonissime notizie per la Juve e per le altre compagini interessate al cartellino di Alaba. Secondo quanto riportato su Twitter da Manuel Veth, giornalista di ‘Transfermarkt’, la trattativa tra il giocatore e il Bayern Monaco per il rinnovo sarebbe saltata definitivamente e quasi sicuramente non ci saranno nuovi contatti tra le parti per cercare l’intesa. Alaba piace anche a Liverpool e Inter, ma la Juve non vuole assolutamente farsi trovare impreparata ed è pronta a muoversi per anticipare tutti. Alaba, dunque, potrebbe essere il super colpo a parametro zero del 2021: chi la spunterà alla fine?

