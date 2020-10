Firenze, scontri alla manifestazione contro il governo

Firenze, violenti scontri alla manifestazione contro il governo organizzata in centro: lanci di bottiglie e cariche della polizia

Lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con una carica lungo la centralissima via Calzaioli a Firenze, facendo arretrare i manifestanti per decine di metri. Alla manifestazione non autorizzata partecipano persone di varia estrazione politica, che spazia dalla destra all’antagonismo.

In precedenza un gruppetto di manifestanti era stato respinto dalla polizia in assetto antisommossa in piazza Santa Maria Novella, nel centro di Firenze nella manifestazione non autorizzata per protestare contro il Dpcm del Governo. Secondo quanto ricostruito alcune persone che tentavano di dirigersi verso piazza della Signoria sono state spinte indietro dagli agenti utilizzando gli scudi. I manifestanti si sono divisi in tre gruppi, che si trovano in tre parti diversi del centro. Il più numeroso, oltre 200 persone in piazza Duomo, sorvegliato sempre dalle forze dell’ordine. Un altro gruppo in via Calzioli, all’ingresso di piazza della Signoria, anche in questo caso bloccato da un cordone di agenti. Il terzo, meno numeroso, quello in piazza Santa Maria Novella. Si chiama ‘Fate girare Firenze’, la manifestazione non autorizzata organizzata nel capoluogo toscano tramite un invito mandato via Whatsapp.