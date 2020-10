Cyberpunk 2077, altro gioco rinviato a causa sua: “Non si può competere”

Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più attesi del momento e con ogni probabilità persino della storia dei videogames. Il suo rinvio ha causato effetti importanti.

Sono passati quasi sette anni dall’annuncio di Cyberpunk 2077. Parliamo di uno dei videogames più chiacchierati e attesi del momento e di sempre per tutta l’industria videoludica. Un vero e proprio must per tutti i videogiocatori, che avranno già prenotato in tantissimi la loro copia del gioco creato da CD Project Red. Da tanto tempo, purtroppo. Perché quello che si preannuncia essere un capolavoro, infatti, sta continuando a creare non pochi problemi e a spingere gli sviluppatori ad una serie infinita di rinivii. Precisamente tre, contando solo quelli piccoli avvenuti in questi mesi. E ciò ha inevitabilmente causato il malcontento da parte dell’utenza e dei giocatori che non vedevano l’ora di giocare nei panni di V nella Night City che tanno hanno visto nei trailer. Questo però ha degli effetti molto importanti.

Cyberpunk 2077, altro gioco rinviato a causa sua: “Non possiamo competere”

Quando un gioco importante, un colosso che con ogni probabilità sposterà milioni e milioni di euro in tutto il pianeta, si sposta, crea un effetto domino. In tante aziende, infatti, temono di poter uscire contemporaneamente con un colosso di CD Project Red e per questo decidono a loro volta di spostare la data d’uscita del proprio videogioco, un rinvio che crea altri rinvii. In particolare ad essere stato spostato a causa di CyberPunk 2077 è stato Everspace 2, un nuovo videogioco spaziale che inevitabilmente colpisce la stessa fetta di pubblico, ovvero i fan della fantascienza. Ad annunciare il rinvio è stato Michael Schade, CEO e co-founder di Rockfish Games. “competere con quello che è indubbiamente il gioco più atteso nella storia”, ha affermato il CEO, “semplicemente non è una buona idea”.

