Covid, in Belgio la peggiore situazione europea: 15mila casi al giorno. La percentuale per popolazione è la più alta del Vecchio Continente

Il Belgio ha superato la Repubblica Ceca come paese europeo con la più alta incidenza di infezioni da coronavirus.

Nelle ultime due settimane, il paese fiammingo ha registrato oltre 1.390 casi di Covid ogni 100.000 persone, secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, rispetto a circa 1.380 casi per 100.000 dei cechi. L’ultimo bollettino parla di 15.000 casi quotidiani negli ultimi giorni, una percentuale altissima se consideriamo gli 11,5 milioni di abitanti complessivi.

Gli ospedali in tutto il Belgio si stanno riempiendo rapidamente e un alto funzionario sanitario ha avvertito che il paese potrebbe finire i letti di terapia intensiva in appena due settimane.

In una recente conferenza stampa, il portavoce interfederale dell’emergenza Covid-19 in Belgio, Yves Van Laethem, ha dichiarato:

“Entro la fine della settimana, dovremmo superare il traguardo di 1.000 pazienti in terapia intensiva. Senza modificare la curva del nostro comportamento, arriveremo a 2.000 pazienti in terapia intensiva in due settimane, ovvero la nostra capacità massima“.

L’avvertimento arriva dopo che venerdì scorso dal governo belga sono state annunciate nuove misure restrittive a livello nazionale, come l’interruzione di alcune attività sportive di squadra. In più, solo nella regione di Bruxelles, sono stati chiusi musei e palestre oltre alla reintroduzione dell’uso di maschere in tutti i luoghi pubblici.

In media, tra il 20 ed il 26 ottobre il Belgio ha fatto segnare una media giornaliera di 15.316 nuovi casi di coronavirus, con un aumento del 38% rispetto alla settimana precedente.

