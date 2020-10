Glitter, magazzini e supermercati britannici ne faranno a meno da Natale

Molti magazzini e catene di supermercati britannici hanno annunciato che, a partire da questo Natale, faranno a meno di prodotti con glitter: i motivi

Nel Regno Unito dal prossimo Natale si vedranno molti meno prodotti glitterati sugli scaffali di magazzini e supermercati. Molte aziende hanno infatti annunciato che il materiale natalizio di loro produzione sarà privo di glitter. La sostanza, composta da frammenti colorati di plastica ed alluminio, va da sempre molto di moda in prossimità delle festività.

La motivazione da parte delle aziende di eliminarlo è quella legata all’inquinamento ambientale. Essendo composto in plastica, il glitter è tra quegli elementi che impiegano diverse migliaia di anni a degradarsi. Rispetto a tutta la plastica che ogni anno sprechiamo, rinunciare a tale prodotto potrebbe non essere molto determinante secondo il parere degli esperti.

Robert Hale, esperto di biologia marina, nonostante gli additivi dannosi di cui è composto, in termini di volume non è tra i maggiori inquinanti. Nonostante ciò, quella delle aziende britanniche risulta essere un’ottima iniziativa per cambiare in meglio in vista futura.

Utilizzare i glitter è come “rigirare il coltello nella piaga”

L’inquinamento ambientale, per larga parte, è dovuto a prodotti usa e getta come sacchetti e cannucce. Negli ultimi tempi è cresciuta anche la valenza delle microplastiche, le quali occupano circa il 31% di tutta la plastica presente ad oggi nelle acque.

Secondo quanto scritto dalla giornalista Adrienne Matei sul Guardian, produciamo spazzatura durante le feste per il 25% superiore a quella prodotta normalmente in settimana. Per questo motivo, ricoprire la spazzatura con ulteriori detriti non riciclabili come i glitter significa “rigirare il coltello nella piaga”.

