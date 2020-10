Juventus-Barcellona, streaming gratis: dove vedere la partita

Manca poco all’inizio del big match di Champions League tra Juventus e Barcellona, andiamo a vedere dove seguire il match in streaming gratis.

Tutto pronto per il big match di Champions League. Alle 21:00 scenderanno sul terreno dell’Allianz Stadium la Juventus di Andrea Pirlo contro il Barcellona di Leo Messi. Un match di vitale importanza per la Juve che viene da un momento non proprio facile. Infatti nonostante in campionato sia ancora imbattuta, nelle prime cinque partite ha conquistato solamente due vittorie (di cui una a tavolino) e tre pareggi.

D’altra parte anche il Barcellona non sta vivendo un ottimo momento. Infatti i blaugrana sono in piena crisi societaria e di spogliatoio, con la squadra che è guidata oltre che dal solito Leo Messi, da talentini come Ansu Fati e Pedri. Nelle prime sette partite di campionato, il Barcellona è riuscito a conquistare solamente due vittorie, a cui si aggiungono un pareggio e due sconfitte. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match tra due nobili del calcio europeo in cerca di riscatto.

Juventus-Barcellona, streaming gratis: Sky o Mediaset?

Il big match di Champions League sarà visibile sia in chiaro sulla rete Mediaset Canale 5, sia in pay-per-view su Sky. Proprio la piattaforma di Rupert Murdoch mette a disposizione due canali per la visione del match: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Per chiunque vorrà vedere il match in streaming gratis, sarà possibile farlo sul sito di Mediaset Play, sintonizzandosi proprio sullo stream di Canale 5.

Per tutti gli abbonati che non potranno seguire il match da casa, Sky mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre da quest anno, Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demad NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.

