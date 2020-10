Covid, Michel: “Tra fine anno ed inizio 2021 arriveranno alcuni vaccini”

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha annunciato l’arrivo di 3-4 vaccini contro il Covid entro fine anno/inizio 2021

Il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, intervistato da Rtl France, ha annunciato l’arrivo imminente dei vaccini contro il Sarv-Cov-2. “Secondo le nostre informazioni, ci auguriamo che tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo, 3 o 4 vaccini possano essere gradualmente disponibili. La Commissione europea, a nome degli Stati membri, ha firmato numerosi contratti per garantire che quando i vaccini saranno disponibili, potremo beneficiare delle dosi di cui abbiamo bisogno”. Michel ci ha tenuto a sottolineare che il vaccino non sarà come la bacchetta magica e non potrà essere somministrato a tutti in un’unica volta.

Covid, Michel: “Situazione allarmante, serve agire rapidamente”

Michel si esprime anche su quella che è la gravità attuale legata alla pandemia: “La seconda ondata di Covid-19 è arrivata. Ancora una volta, l’intera Europa è stata colpita. In poche settimane, la situazione da preoccupante è diventata allarmante. Dobbiamo evitare una tragedia”. Poi sottolinea come “di fronte a questa crisi eccezionale, dobbiamo agire con rapidità e determinazione”.

Il nous faut une Union des tests et vaccins. Face à cette crise exceptionnelle, les dirigeants des 27 veulent voir dynamisée la coordination européenne. Dans cette nouvelle édition de ma newsletter, suivez l’action des leaders européens: https://t.co/ZIG4LURKl0 — Charles Michel (@CharlesMichel) October 27, 2020

