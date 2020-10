PES 2021, Serie B e Nazionale italiana in esclusiva: i dettagli dell’accordo

PES 2021 si aggiorna ancora, e presenta nuove licenze in esclusiva. Konami ha infatti annunciato la presenza della Serie B e della Nazionale

È finalmente disponibile il season update di eFootball PES 2021, il simulatore calcistico di Konami che da anni se la gioca con FIFA per guadagnarsi il titolo di gioco di calcio dell’anno. Disponibile per PC, Xbox One, PS4 e (da ieri) anche iPhone e iPad, garantisce performance di gioco molto simili alla realtà.

Inoltre, sono sempre di più le licenze che la software house giapponese sta acquistando, per rispondere alle numerose critiche in merito ricevute nel corso degli ultimi anni. A quelle già annunciate, ne arrivano altre due molto interessanti: l’intero campionato di Serie B e la Nazionale italiana di calcio. Si tratta di due esclusive, che perciò non figureranno nel nuovo capitolo di FIFA.

PES 2021, Konami: “Calcio italiano è una nostra priorità”

Sono arrivati subito i commenti entusiasti da parte di Konami, fiera di aver ottenuto due licenze così importanti come la Serie B e la Nazionale italiana di calcio su PES 2021. “Per noi, il calcio italiano ha sempre rappresentato una priorità. L’acquisto di questi due diritti sono solo un’ulteriore conferma in merito” ha commentato il Senior Director Brand Jonas Lygaard: “Abbiamo anche confermato le licenze esclusive di Roma e Juventus, due dei club più importanti della Serie A“.

Anche Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha commentato l’accordo raggiunto con Konami per i diritti del campionato su PES 2021. “Felici di aver rinnovato quest’intesa. Speriamo che gli appassionati di calcio possano accogliere positivamente questa scelta, anche per sopperire alla mancata possibilità di andare allo stadio” le sue parole.

