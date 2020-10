Il mondo del calcio continua a registrare nuove positività. L’ultimo ad aver contratto il coronavirus è il Presidente FIFA, Gianni Infantino.

Il Presidente della FIFA (Federazione internazionale di calcio), Gianni Infantino è risultato positivo al coronavirus. Nella giornata di ieri, il successore di Sepp Blatter ha accusato lievi sintomi. In attesa di sottoporsi al tampone, si è immediatamente messo in autoisolamento e vi resterà almeno per una decina di giorni.

Il 50enne italo-svizzero, Presidente FIFA “ha sintomi lievi” e resterà in quarantena “per almeno dieci giorni”. A comunicarlo l’organo di governo del calcio mondiale.

FIFA, il Presidente Infantino positivo al coronavirus

Il presidente FIFA Gianni Infantino è l’ultima vittima del coronavirus del mondo dello Sport. Stando a quanto comunicato dalla stessa Federazione di cui è a capo Infantino, “Il presidente della FIFA, Gianni Infantino ha ricevuto oggi la conferma di essere risultato positivo al coronavirus”, afferma la Federazione attraverso un comunicato stampa.

“Il presidente Infantino presenta sintomi lievi e si è messo immediatamente in autoisolamento. Rimarrà in quarantena per almeno dieci giorni”, chiosa nella nota la Federazione.

