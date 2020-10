Milan-Roma, ultimo giro di tamponi negativo: la gara si gioca regolarmente. I rossoneri temevano un focolaio più esteso ma al momento i casi restano cinque

Una vigilia travagliata per l’ultimo posticipo di questa quinta giornata di Serie A. Il Milan ospita la Roma a San Siro e deve fare i conti con i problemi legati al Covid. Nell’ultimo giro di tamponi di ieri erano risultate delle positività tra il gruppo squadra, in totale cinque. Nella fattispecie si tratta di due giocatori e tre membri dello staff che non presentano sintomi e sono stati immediatamente isolati a casa. Donnarumma e Hauge non saranno agli ordini di Pioli e hanno fatto scattare l’allarme a Milanello. In mattinata si era parlato di un rischio per la disputa del match, con l’idea che il focolaio potesse allargarsi, creando un altro caso Genoa. Fortunatamente nel pomeriggio di oggi sono stati effettuati ulteriori test su tutti i calciatori convocati e l’esito è stato totalmente negativo. Nessun ricorso quindi al protocollo (che peraltro prevedrebbe almeno 10 positivi per procedere con la richiesta di rinvio) e squadre che scenderanno in campo regolarmente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, da gennaio è libero di andar via: la decisione

Milan-Roma, ultimo giro di tamponi negativo: indisponibili solo Donnarumma e Hauge

La Roma è già arrivata nel corso della tarda mattinata a Milano, dopo aver svolto la rifinitura della Capitale. Fonseca ha recuperato Mancini dopo la positività al Covid dei giorni scorsi e lo manderà regolarmente in campo.

Questo l’ultimo comunicato diffuso dai rossoneri poche ore fa che confermava la positività dei suoi tesserati.

“Il Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e tutte le Asl locali sono state informate. L’ultimo giro di test effettuato oggi ha dato esito negativo e il resto dei calciatori è regolarmente a disposizione“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan, due calciatori positivi al coronavirus: il comunicato del club