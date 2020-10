Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo verso l’addio: dove va

Calciomercato Juventus, clamorosa notizia dalla Spagna: Cristiano Ronaldo sarebbe sempre più vicino all’addio. Ecco dove potrebbe andare l’asso portoghese

L’inizio di stagione della Juventus si sta rivelando più complicato del previsto. Dopo il pareggio di ieri contro l’Hellas Verona, la squadra allenata da Andrea Pirlo si trova ora ad avere parecchi dubbi a livello tattico, mentre la partita di Champions League contro il Barcellona di Leo Messi si avvicina sempre di più.

Delle tante assenze tra le file bianconere, una pesa ovviamente più di tutte: quella di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è ancora alle prese col Coronavirus, e difficilmente sarà disponibile in Champions League. Dalla Spagna, intanto, arriva una notizia clamorosa. Pare che la Juventus debba iniziare ad abituarsi all’assenza dell’ex Real Madrid, in quanto potrebbe lasciare i bianconeri al termine della stagione. Ecco tutte le possibili opzioni.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo verso l’addio: Manchester United o Inter Miami

Si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile addio di Cristiano Ronaldo al termine della stagione. Il suo contratto scadrà nel 2022, e non è detto che lo rispetterà fino al termine. In questo senso, perciò, la prossima sessione di calciomercato potrebbe rivelarsi decisiva, tanto per lui quanto per la Juventus. Secondo quanto riportato da Don Balon, sarebbero diversi i club pronti ad accogliere l’ex Real Madrid tra le proprie fila. Tra queste, c’è il suo primo grande amore: il Manchester United. Il club di Premier League sarebbe la chiusura perfetta di un cerchio per CR7, che ritornerebbe dove la leggenda è iniziata.

Ma ci sono anche altre ipotesi sul tavolo. Il portoghese potrebbe addirittura lasciare l’Europa e il grande calcio, per accasarsi in MLS e chiudere la carriera provando un’esperienza diversa. Oltreoceano, pare che l’Inter Miami sia fortemente interessata ad acquistare il numero 7 della Juventus.

