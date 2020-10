Coronavirus, governo firma nuovo Dpcm: cosa prevede

Nella giornata di oggi il governo ha firmato il nuovo Dpcm per fermare l’emergenza sanitaria e contenere la diffusione del coronavirus. Cosa prevede.

Il nuovo Dpcm è stato firmato. A Palazzo Chigi, la riunione straordinaria per definire la bozza sul nuovo decreto che sta per uscire si è protratta fino a notte inoltrata. D’altronde, l’emergenza sanitaria è precipitata nei ultimi giorni e l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte ha deciso che, nonostante l’intenzione di un non dichiarare un nuovo lockdown nazionale, vanno presi dei provvedimenti molto forti lo scopo di contrastare la diffusione del coronavirus.

Leggi anche: Dpcm, Di Maio è sicuro: “Misure più restrittive per un Natale sereno”

Coronavirus, nuovo Dpcm: le misure e le raccomandazioni del governo

Nel nuovo decreto appena firmato, viene prevista l’apertura per bar e ristoranti dalle ore 5 alle 18, con servizio ai tavoli per assembramenti fino a un massimo di quattro persone. Per quanto invece riguarda i servizi di asporto e domicilio, questi sono permessi fino alla mezzanotte. Viene poi vietato di consumare cibi e bevande nei locali dopo le ore 18, anche solo se ci si trova nelle vicinanze. Celebrazioni come battesimi e matrimoni non vengono bandite, ma le feste che ne conseguono non saranno più consentite. Blocco totale invece per strutture sportive, cinema e teatri. Le manifestazioni pubbliche sono permesse soltanto in forma statica e nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale. Tutti i concorsi pubblici sono stati sospesi con l’unica eccezione di quelli riguardanti il personale sanitario e della Protezione Civile. Diverse le raccomandazione che l’esecutivo fa ai cittadini, tra utilizzo delle mascherine anche quando ci si trova all’interno delle proprie abitazioni, alla limitazione massima degli spostamenti tra comuni e regioni che però non sono stati vietati.

Leggi anche: Coronavirus, Salvini: “Soldi sui conti correnti di tutti i lavoratori autonomi”