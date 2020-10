Inter, Conte ha parlato ancora una volta di Eriksen nel post partita dopo aver vinto con un netto 0-2 contro il Genoa.

L‘Inter ha vinto e anche nettamente sul campo del Genoa, che ha dimostrato tutte le lacune tecniche e tattiche contro gli uomini nerazzurri. La squadra di Milano è apparsa in formazione, sovrastante, e ha colpito bene dominando quasi tutta la gara. Handanovic non è mai stato davvero impegnato dall’attacco casalingo, che quasi mai è riuscito a rendersi pericoloso e ad organizzarsi per provare a penetrare l’estremo difensore sloveno. Una delle domande che però sono state fatte a Conte nel postgara hanno infastidito e non poco l’allenatore, malgrado la vittoria raccolta e la prestazione da sottolineare. Infatti è stato chiesto ancora una volta dell’andamento non proprio di primo livello di Eriksen, oggi in campo ma non ancora decisivo con la sua nuova squadra italiana.

Inter, Conte su Eriksen: “Lo state vedendo! Se merita gioca, certe volte sbaglia”

Interrogato dai microfoni di Sky, il tecnico nerazzurro, Antonio Conte ha parato dello stato di forma del trequartista danese. L’ex centrocampista della Juventus ha parlato stizzito, affermando che gli desse fastidio continuare a parlare del giocatore. “Le sue caratteristiche sue le state vedendo”, ha affermato il tecnico, “stiamo cercando di metterlo nelle condizioni“. Anche oggi il giocatore non è stato un elemento chiave per la vittoria, anzi mostrandosi spessi leggermente fuori dal gioco della squadra nerazzurra. “Certe volte ci riesce, altre meno”, ha affermato Conte parlando della prestazione del trequartista. “Lo stiamo aiutandolo in tutto i modi, ma basta parlare sempre e solo di lui”.

