Alex Zanardi, registrati importanti progressi: le sue condizioni

Alex Zanardi, condizioni in miglioramento. Il campione paralimpico sta continuando la sua battaglia all’ospedale San Raffaele di Milano

Nella giornata di ieri, Alex Zanardi ha compiuto 54 anni. Compleanno diverso dal solito per il campione paralimpico, costretto a rimanere isolato – riporta Adnkronos – a causa dell’aumento dei casi da Covid-19 registrato negli ultimi giorni. È una battaglia silenziosa quella che Zanardi sta combattendo da ormai 3 mesi all’ospedale San Raffaele di Milano.

Il 19 giugno scorso, una gara in handbike su una provinciale di Siena lo portò al tragico incidente, il secondo della sua vita. Per preservarlo in un momento di così estrema fragilità, si è deciso di alzare ulteriormente le restrizioni negli accessi alla sua camera. Nonostante il compleanno, perciò, si è deciso di far rimanere isolato il campione paralimpico.

Alex Zanardi, condizioni in miglioramento: come sta

Al momento, Alex Zanardi pare essere in miglioramento. Il campione paralimpico si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano da 91 giorni, e ha già dovuto subire 6 interventi in tutto. Tra questi, anche una ricostruzione cranio-facciale. Ad oggi, non si trova più in terapia intensiva, ma in un letto attrezzato per fare anche riabilitazione e tornare lentamente alla vita di sempre.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, le sue condizioni sono in progressivo miglioramento, seppur lento. La riabilitazione, soprattutto cognitiva, sta finalmente tanto i primi risultati. Nelle scorse settimane ha dato i primi segni di interazione con gli occhi, nel corso dei vari stimoli audiovisivi a cui viene continuamente sottoposto. Si tratta soprattutto di voci e suoni familiari, con l’obiettivo di far ritornare Zanardi tra le braccia di chi continua a fare il tifo per lui.

