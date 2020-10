PlayStation 5, arrivano delle skin disponibili online per personalizzare la vostra console. Ecco il link per l’acquisto.

PlayStation 5 è sempre più vicina ma i litigi tra chi la ama e chi la odia abbondano ormai sui social network. Sempre più persone, tra quelle che non la adorano, ne sottolineano l’estetica, che ha delle forme particolarmente strambe e un design troppo futuristico per sposarsi con la maggior parte delle stanze e dei salotti. Una tema è però al centro di ogni discussione e di ogni conversazione, con la maggioranza assoluta delle persone che però concorda: la PS5 bianca non è proprio bellissima. E su questo punto concordano coloro che la amano e coloro che la odiano, quelli che hanno già fatto il preorder e coloro che hanno giurato che non la compreranno mai. In tantissimi, infatti, sperano nella vendita di esemplari con colori diversi. E per comprare queste nuove skin bastano davvero un paio click.

PlayStation 5, skin disponibili in 5 colori diversi – FOTO

La PlayStation 5 sarà facilmente modificabile con delle skin comprate separatamente dalla console. Come abbiamo visto, infatti, le parti esterne della console saranno facilmente staccabili e per questo potrebbero essere vendute online, in futuro, delle skin colorate e modificate dalla stessa Sony, nonché da terze parti. E fanno parte proprio di questa categoria un gruppo di designer che hanno creato una nuova piattaforma dal nome molto fantasioso: PlateStation 5. Sul loro sito ci sono skin disponibili per PS5 in diversi colori: nero, cromato, rosso, blu e camouflage. Il prezzo di vendita, al momento, è di 39.99 dollari ma potrebbe variare in futuro. Qui il link al sito PlateStation 5 per comprare la vostra skin personalizzate e colorata.

