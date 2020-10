Covid-19, nuovo caso per la Roma: positivo anche Gianluca Mancini. Il difensore si aggiunge a Calafiori e Diawara, ancora isolati in quarantena, e al focolaio della squadra femminile Primavera

Piove sul, bagnato in casa Roma. Dopo l’infortunio al ginocchio di Smalling, con una distorsione patita in allenamento la scorsa settimana, ora si aggiunge l’indisponibilità di Gianluca Mancini. Il numero 23 giallorosso è risultato positivo al Covid questa mattina, dandone lui stesso l’ufficialità sui social.

“Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il ritorno in campo. A presto e Forza Roma“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Mi chiamo Francesco Totti”, incassi record: in 3 giorni 592mila euro

Covid-19, nuovo caso per la Roma: positivo Gianluca Mancini, oltre a Calafiori e Diawara

A Trigoria salgono quindi a tre i casi di positività al coronavirus ancora in atto. Mancini si aggiunge al giovane Calafiori e a Diawara. Il centrocampista dovrebbe negativizzarsi nei prossimi giorni, visto che ormai è in isolamento da una settimana e mezzo. Il laterale sinistro invece dovrà attendere di sicuro almeno un altro week end chiuso a casa. Da segnalare che nel settore giovanile è stato riscontrato un focolaio, con quattro ragazzi dell’Under 17 contagiati. A loro si sono aggiunte le 10 giocatrici della Roma Primavera femminile, prontamente poste in quarantena nella giornata di ieri.

Un escalation che preoccupa i vertici della società giallorossa e che porterà ad ulteriori controlli nelle prossime ore. Il gruppo squadra resta nella bolla del centro sportivo in attesa della trasferta di Milano lunedì sera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, focolaio Roma femminile Primavera: più di dieci positività