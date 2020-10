Serie A, il Piano B per l’emergenza Covid: Playoff scudetto a 12 squadre da giocare in una “bolla” stile NBA

Il rialzo dei contagi di Covid-19 stanno gettando nel panico l’Europa intera. Se in Asia la seconda ondata è già stata assorbita, con la Cina che ha quasi azzerato completamente i casi, gli Stati Uniti e il Sud America sono nella nostra condizione, in alcuni casi anche peggiore. Una realtà difficile da digerire dopo mesi di sofferenza, ma uno sforzo necessario per evitare che la situazione degeneri definitivamente. Anche il mondo del pallone non può essere esente da questo percorso e dovrà correre ai ripari. Il ministro dello Sport Spadafora ha più volte fatto riferimento alla necessità di creare un piano B (e anche C) per arrivare alla conclusione del campionato. Pensare oggi di portare a casa l’intera stagione senza blocchi è praticamente impossibile. La soluzione studiata dalla Figc e dalla Lega è pronta per essere varata. Come già paventato lo scorso anno si può tornare a parlare di playoff scudetto, soprattutto per abbreviare i tempi in vista dell’Europeo, in programma a giugno 2021.

Serie A, il Piano B per l’emergenza Covid: Playoff per lo scudetto tra le prime 12

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il modello di Serie A con i playoff, consentirebbe di chiudere il campionato in appena 8 settimane. Le tempistiche sarebbero a prova di lockdown e il programma potrebbe andare in scena a primavera. C’è però una condizione fondamentale, ovvero la conclusione del girone d’andata. Per garantire la regolarità del torneo, infatti, tutti i club devono affrontare almeno una volta le altre partecipanti. Questo eviterebbe l’utilizzo del discusso algoritmo che tante polemiche aveva creato anche lo scorso inverno.

Una volta arrivati alla diciannovesima giornata, le prime 12 squadre classificate verrebbero divise in due gironi da sei per giocarsi il titolo. Ci sarebbero partite di andata e ritorno, stile Champions League, con le prime due che si qualificherebbero per le Final Four. Queste ultime sfide di semifinale e finale sarebbero da disputarsi in gara secca.

Le ultime otto della classifica, allo stesso modo, darebbero vita ad un girone unico per giocarsi la salvezza.

