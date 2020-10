Bus in fiamme a Roma, le immagini che arrivano e che circolano su internet sono davvero molto forti. Di seguito il video.

Un bus in fiamme a Roma, una situazione davvero difficile. Quello che è accaduto poche ore fa, poco dopo l’ora di pranzo, ha dell’incredibile. Erano da poco passate le 12.00 quando, improvvisamente, un mezzo pubblico della città ha iniziato ad essere protagonista di problemi tecnici. Si parla di un mezzo dell’ATAC, che come migliaia di altri che ogni giorno circolano per le strade del nostro Paese, ne ha fatti di chilometri e ne ha portati di passeggeri. Mentre il mezzo stava proseguendo vicino Piazza Pio XI, qualcosa è andato storto. Il veicolo, riporta Il Messaggero, avrebbe smesso di funzionare e non si sarebbe affatto limitato ad inchiodarsi lungo la strada, anzi. I testimoni parlano di improvvisi e forti rumori che provenivano da tutto l’abitacolo, e da tre rumori forti e distinti.

Bus in fiamme a Roma, immagini forti dei passanti – VIDEO

Immediatamente il conducente ha fatto scendere i passeggeri, comprendendo che la situazione era pericolosa. Il mezzo ha iniziato ad essere nascosto da una coltre di fumo, il suo fumo. Poi delle piccole esplosioni, in vari punti del veicolo e dell’abitacolo, che hanno dato inizio ad un rogo enorme. Fortunatamente nessuno si è fatto male, tutti si sono allontanati il più possibile dalla scena, per mettersi in salvo. Nessun ferito, tranne uno dei vigili che pare si sia avvicinato molto al mezzo e abbia sofferto di una piccolissima ustione, certamente nulla che possa metterlo in pericolo di vita. Il mezzo, come si vede dal video in basso, è stato ripreso da alcune persone che vivevano nei pressi, in tutta la sua terrificante potenza esplosiva.

