Diletta Leotta si trasferisce in una nuova città: il motivo – VIDEO

Cambio di città per Diletta Leotta. La giornalista siciliana racconta di essersi trasferita, ma non da sola: con lei un collega a farle compagnia

Diletta Leotta, la giornalista sportiva di DAZN notoriamente abita a Milano. Precisamente, la bella siciliana vive nei pressi dell’abitazione della showgirl argentina, Belen Rodriguez, con la quale c’è un ottimo rapporto di amicizia. Le due, infatti, spesso andavano a cena insieme ed uscivano nei momenti liberi in cui il lavoro gli permetteva di staccare un attimo la spina.

Per il momento Diletta Leotta dovrà far a meno della compagnia della showgirl argentina ed adattarsi al cambiamento. Infatti, tramite una storia su Instagram nel suo profilo ufficiale, la giornalista DAZN ha annunciato che, attualmente, non si trova a Milano, ma ha dovuto cambiare città.

Diletta Leotta si trasferisce, nuova esperienza in Italia – VIDEO

A confessare il suo trasferimento è la stessa Diletta Leotta tramite le sue Instagram stories sul profilo ufficiale. “Ciao ragazzi, in questi giorni sto andando in onda da Roma. Per non lasciarmi da sola è arrivato anche lui”. In compagnia a Roma, insieme alla giornalista sportiva c’è anche Daniele Battaglia, suo compagno di trasmissione a Radio 105. Da un po’ di tempo, infatti, la giornalista DAZN va in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00.

Tuttavia, non è chiaro se questa sarà una soluzione temporanea oppure la bellissima giornalista sarà costretta a rimanere nella Capitale per un po’. Resta da capire anche se, oltre che casa a Milano, Diletta deciderà di prendere casa anche a Roma oppure alloggerà in uno degli alberghi lussuosi della Capitale d’Italia.