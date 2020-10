Covid-19, annullato l’Europeo under 19 in programma quest’estate in Irlanda dal 20 maggio al 12 giugno. Ecco quanto comunicato direttamente dalla UEFA.

E’ ufficiale: annullato l’Europeo Under 19 causa Covid-19. E’ la stessa UEFA ad annunciarlo. Si tratta di un cambio di tendenza importante da parte dell’organizzazione mondiale, la quale, per la prima volta, inizia a rinunciare completamente a una propria competizione dopo la riluttanza mostrata in questi mesi.

La Union of European Football Associations, dunque, continua a blindare categoricamente Champions ed Europa League ma inizia a lasciare indietro ciò che non è ritenuto assolutamente fondamentale. Così è stato depennato dal calendario l’evento in programma quest’estate in Irlanda.

Covid-19, annullato l’Europeo under 19

“Alla luce della non risolta situazione epidemiologica in Europa e le difficoltà nel viaggiare, il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di cancellare il Campionato Europeo UEFA Under 19 – la fase finale era in programma in Irlanda del Nord”, si legge nel comunicato ufficiale divulgato attraverso il proprio sito.

Potrebbe interessarti anche —-> Calciomercato Juventus, caccia ai parametri zero: assalto a 3 calciatori

Come poi spiega l’associazione, i criteri di assegnazione per la qualificazione al mondiale saranno ora assegnati in un modo inedito: “Visto che l’edizione 2019/20 serviva anche come torneo di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 – in programma in Indonesia dal 20 maggio al 12 giugno – si è deciso che le squadre europee partecipanti saranno quelle che occupano le cinque migliori posizioni nel ranking UEFA per coefficienti del turno di qualificazione per la stagione 2019/20”.

E tra queste formazioni c’è anche la giovane Italia del Ct Carmine Nunziata: “In ordine alfabetico – si legge sempre nella nota – le squadre europee che parteciperanno al Mondiale FIFA Under 20 saranno Francia, Inghilterra, Italia, Paesi Bassi e Portogallo”. La Uefa poi spiega che per quanto riguarda il nuovo format approvato tra l’altro recentemente, il quale prevede le nazionali divise in tre gironi con retrocessioni e promozioni per un torneo finale a otto nel 2022, questo è stato spostato al 2022.

Il protocollo per Champions ed Europa League

Nessun dubbio invece per quanto riguarda le principali competizioni mondiali: queste, focolaio o non, si giocheranno regolarmente attraverso il protocollo sancito in estate. Basteranno infatti 12 giocatori più un portiere per poter giocare regolarmente, numero, a meno di clamorosi cluster, centrabili facilmente unendo la lista A e la lista B con i giocatori della Primavera. L’Az Alkmaar, con 12 positivi in rosa ma comunque diretta a Napoli per la gara di giovedì, è la dimostrazione della severità della UEFA a tal proposito.

Leggi anche —–> Covid, Crisanti frena: “Irrealistico un vaccino tra due mesi”