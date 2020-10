Calciomercato Juventus, caccia ai parametri zero: assalto a 3 calciatori

Calciomercato Juventus | La dirigenza va alla caccia dei parametri zero: pronto l’assalto di tre calciatori a gennaio

La Juventus, in vista della prossima stagione, vuole dare un nuovo volto alla squadra e fare un ulteriore salto di qualità che quest’anno è stato limitato a causa delle conseguenze economiche della pandemia da coronavirus. Il direttore Paratici avrebbe messo nel mirino tre possibili parametri zero per cominciare: si tratta di Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma e David Alaba.

Calciomercato Juventus: piacciono Pogba, Alaba e Donnarumma

Il primo, attualmente al Manchester United, non ha proprio intenzione di rinnovare ma i Reds potrebbero decidere di venderlo a prezzo ribassato a gennaio per evitare vada via a zero. Ad ogni modo, su di lui c’è anche la concorrenza del Real Madrid.

Per ciò che riguarda il portiere del Milan, si tratta da diverse settimane per un rinnovo ma senza successo. L’agente Mino Raiola ha puntato i piedi per terra in merito alla necessità di un importante adeguamento rispetto ai 7 milioni attuali. La volontà della dirigenza è quella di blindarlo, ma la situazione diviene sempre più complessa.

David Alaba è in aperta rottura con il Bayern Monaco e sarebbe già dovuto partire in estate, poi è rimasto. La prossima estate potrebbe finire alla Juventus oppure all’Inter, altra seria candidata ad accaparrarselo.

L’arrivo di giocatori di tale calibro aprirebbe alla necessità di fare cassa, oltre a liberare posti, da parte della società. A tal proposito, potrebbe fare le valigie Dybala che è ai ferri corti con il club, con il quale si stenta a trovare un accordo per il rinnovo. Dovrebbe andare via anche Szczesny che difficilmente farebbe da secondo: il polacco piace in Premier League ed in Bundesliga.

