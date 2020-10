Orbassano, tenta di violentare e strangolare donna: arrestato 17enne

A Orbassano, un ragazzo di 17 anni ha tentato prima di violentare e poi di strangolare una donna nel garage di un condominio.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Moncalieri hanno arrestato un ragazzo di 17 anni in flagranza di reato. Il giovane è adesso accusato di tentato omicidio e tentata violenza sessuale nei confronti di una donna. L’aggressione è avvenuta nel garage di un condominio. La vittima è una 50enne residente nel comune di Orbassano. Dalle prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe tentato di stuprarla ma di fronte alla reazione veemente della vittima ha cercato di strangolarla utilizzando la corda di un portachiavi. Per fortuna, la donna è comunque riuscita a chiedere aiuto e a chiamare il 112, e in pochissimo tempo due gazzelle dell’Arma dei Carabinieri sono riusciti a raggiungere il luogo A quel punto hanno circondato il luogo costringendo il ragazzo ad arrendersi e consegnarsi alle forze dell’ordine. La vittima non ha riportato ferite gravi ma soltanto qualche escoriazione al collo. Si trovava comunque in stato di shock ed è stata così accompagnata all’ospedale San Luigi di Orbassano. Il 17enne invece è stato preso in consegna dagli inquirenti e portato provvisoriamente in un centro di accoglienza del luogo.

