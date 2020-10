Coronavirus, Zaia annuncia Piano Sanità Pubblica: come funzionerà

Coronavirus, il governatore Luca Zaia ha annunciati il nuovo Piano per la Sanità Pubblica che verrà applicato in Veneto da subito

Cresce la preoccupazione per il Coronavirus in Italia. Qualche giorno fa, il premier Giuseppe Conte ha annunciato in diretta nazionale un nuovo Dpcm per tentare di rallentare la curva dei contagi. Tra ieri e oggi, inoltre, i governatori delle due regioni più colpite – Lombardia e Campania – hanno proclamato il coprifuoco attivo dalle 23 alle 5 di mattina.

Intanto, il governatore della Regione Veneto Luca Zaia ha annunciato il nuovo Piano di Sanità Pubblica, che verrà applicato sin da subito. “Lo abbiamo firmato questa mattina ed è già stato approvato dal Cts” le parole riportate da Adnkronos: “In poche parole, ci saranno cinque fasi che cambiano in base ai posti interagiva intensiva occupati. Si va da quella verde a quella rossa“.

Coronavirus, Zaia annuncia nuovo Piano Sanità: come funziona

Il nuovo Piano per la Sanità Pubblica è stato firmato poco fa dal governatore del Veneto Luca Zaia, e sarà attivo già da domani. In poche parole, si è deciso di procedere con un sistema a cinque fasi:

Verde: da 0 a 50 posti in terapia intensivi occupati

da 0 a 50 posti in terapia intensivi occupati Azzurro: da 51 a 150

da 51 a 150 Giallo: da 151 a 250

da 151 a 250 Arancione: da 251 a 400

da 251 a 400 Rosso: da 400 in sù

Con questa suddivisione, si vuole avere un iter preciso di cosa fare in caso di sovraffollamento degli ospedali. “Fino a 50 posti occupati, non ci sono conseguenze. Dai 151 in sù su attivano i Covid Hospital” ha spiegato Zaia: “Nella fase rossa, invece, viene sospesa l’attività ordinaria negli ospedali e ci si concentra solo sui pazienti col Coronavirus“.

