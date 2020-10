Latina, candidato Forza Nuova denunciato per meme antisemita

In provincia di Latina, il capo della sezione Fondi di Forza Nuova è stato denunciato per aver diffuso sui social contenuti xenofobi e antisemiti.

La Polizia Postale e la direzione centrale della Polizia della Digos di Latina hanno denunciato due persone con l’accusa di diffondere contenuti razzisti e discriminatori sui social. Ha fatto molto scalpore inoltre, la notizia che uno dei due imputati, un uomo di nome Cristian d’Adamo sia un esponente politico responsabile della sezione Forza Nuova di Fondi, in provincia di Latina. Oltretutto alle prossime elezioni amministrative, l’uomo si era candidato come consigliere comunale in una lista civica. Tra le accuse che gli sono rivolte dalle autorità, vi è anche quella di aver condiviso un meme dal contenuto oggettivamente orrendo. In questi viene infatti ritratto un forno da cucina con alcune banconote al suo interno accompagnato dalla scritta in basso “trappola per gli ebrei”.

Forza nuova, condivide contenuti antisemiti: capo sezione invita a non votarlo

Un membro di Forza Nuova ha riferito ai giornalisti che il partito ha chiesto le dimissioni dell’uomo ma che il regolamento attualmente non permette di estrometterlo. Francesco Mastobattista, il responsabile della lista civica in cui si è candidato l’uomo, ha però invitato l’elettorato a non votarlo. Ai giornalisti ha dichiarato che “mi dicono che D’Adamo aveva postato foto indecenti su Twitter ed è impossibile controllare tutto”. Le indagini condotte dalle forze dell’ordine di Latina hanno portato alla luce come D’adamo e l’altro imputato utilizzassero una piattaforma chiamata VK per condividere contenuti a sfondo razzista, sessista e xenofobo. Le prove che gli inquirenti sono riusciti ad acquisire nei loro confronti hanno inoltro portato anche a un mandato di perquisizione dei loro Pc. I due accusati in ogni caso, hanno confermato ai carabinieri di essere loro gli autori dei post incriminati.

