iPhone 12 e 12 Pro, preorder a ruba: superate le aspettative di Apple

I preorder degli iPhone 12 e 12 Pro stanno letteralmente andando a ruba. Secondo l’analista Ming Chi-Kuo, hanno quasi già superato iPhone 11

Solamente pochi giorni fa, Apple teneva il tradizionale evento di presentazione dei nuovi prodotti, con iPhone 12 grande protagonista. Delle quattro varianti, da questo weekend è disponibile il preorder del 12 e del 12 Pro. Stando a quanto riferisce Ming Chi-Kuo, i nuovi melafonini starebbero letteralmente andando a ruba.

Nello specifico, l’analista ha spiegato che ci sono già stati tra i 7 e i 9 milioni di preorder in meno di 48 ore. Numeri da record, che già hanno quasi superato l’iPhone 11. Il precedente modello del melafonino, infatti, raggiunse tra gli 8 e i 10 milioni di preordini ma con tutta la linea già disponibile. Quando anche iPhone 12 Mini e Pro Max saranno disponibili, molto probabilmente si parlerà di numeri ancora più incredibili.

iPhone 12, preorder da record: le stime dell’analista

Numeri da record per iPhone 12 e 12 Pro. I preorder stanno letteralmente volando e, solamente nel primo weekend, sono arrivati tra gli 7 e i 9 milioni di ordini. Secondo le stime dell’esperto Ming Chi-Kuo, iPhone 12 e 12 Pro Max si attesteranno su una quota pari al 30-35% degli ordini totali. Per quanto riguarda l’iPhone 12 Mini, invece, si parla di un 10-15% di vendite future. Nello specifico, Kuo ha parlato di parecchi dubbi riguardanti il modello più piccolo della serie, soprattutto per via della debole domanda che scaturirà dal mercato cinese.

Al momento, però, si tratta solo di stime. Anche per quanto riguarda i preorder del primo fine settimana disponibile, sono stati registrati dati ben oltre qualsiasi più rosea aspettativa. Bisognerà vedere ora come si evolverà la situazione, con i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro Max in preorder dal prossimo 6 novembre.

