Bolivia, Luis Arce eletto nuovo presidente: ha vinto col 53% dei voti

Bolivia, Luis Arce nuovo presidente. Con un risultato che ha smentito i pronostici, il socialista rimarrà in carica fino al prossimo 2025

Luis Arce è il nuovo presidente della Bolivia. A discapito dei pronostici della vigilia, il candidato del Movimiento al Socialismo – già ministro dell’economia con Evo Morales – coprirà la carica fino al prossimo 2025. Si tratterà di un anno storico per il paese sudamericano, in quando si festeggerà il 200esimo anniversario dall’indipendenza.

I risultati ufficiali saranno resi noti solamente nei prossimi giorni, ma i due exit poll dell’istituto Ciesmori e della Fondazione Jubileo hanno già assegnato la netta vittoria ad Arce. Il suo vice sarà David Choquehuanca, ex ministro degli esteri con Morales. Le percentuali danno vincente il neo presidente con il 53% dei voti, contro il principale avversario Carlos Mesa fermo al 31%.

Bolivia, Luis Arce nuovo presidente: i numeri

Una grande vittoria per Luis Arce, eletto nuovo presidente della repubblica in Bolivia. Il candidato del Movimiento al Socialismo ha vinto con il 53% dei voti totali (stando agli exit poll). Ma comunque, anche nel caso in cui il conteggio reale dei voti fosse diverso, Arce vincerebbe per aver ottenuto più del 40% dei voti totali e una differenza del 10% sul suo avversario.

Nella giornata di ieri, intanto, gli elettori boliviani si sono recati alle urne anche per votare il rinnovo dei 166 seggi all’assemblea legislativa, con la maggioranza che alla fine è andata al MAS. Subito dopo i risultati, i sostenitori hanno iniziato a lanciare petardi a La Paz, mentre nella vicina Cochabamba sono partiti lunghi cortei di automobili e motociclette.

